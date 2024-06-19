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لبنان

إلى سالكي نفق العدلية.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-06-2024 | 05:07
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افادت غرفة التحكم المروري عن القيام بأشغال داخل نفق العدلية باتجاه جسر الفيات. 
 
وأشارت إلى أن حركة المرور كثيفة في المحلة. 
 
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العدلية

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