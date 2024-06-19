بالفيديو.. شاهدوا لحظة إستهداف طائرة إسرائيليّة لـ3 عناصر من "الحزب" في يارون

#عاجل جيش الدفاع يواصل قصف أهداف حزب الله في لبنان ويستهدف خلايا مخربين وبنى إرهابية



خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد عدد من مخربي حزب الله يدخلون إلى مبنى عسكري في منطقة يارون والذي يستخدم كمستودع أسلحة. بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو المبنى والخلية. بتزامن مع ذلك تم… pic.twitter.com/c27hGgWJsi