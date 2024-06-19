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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة إستهداف طائرة إسرائيليّة لـ3 عناصر من "الحزب" في يارون

Lebanon 24
19-06-2024 | 05:21
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نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، لأحد المباني في بلدة يارون.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" نعى الشهداء جهاد أحمد حايك  وحسن محمد علي صعب وحسن المجتبى يوسف أحمد، بعدما استهدفهم العدوّ الإسرائيليّ، في بلدة يارون.
 
 
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