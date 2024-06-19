نقابة محرري الصحافة: استخدام العنف مع أي صحافي أو إعلامي غير جائز على الاطلاق

رفضت نقابة محرري الصحافة في لبنان الاعتداء على الزميل الاعلامي رامي نعيم.

وأكّدت النقابة في بيان أنّه "يتعرض صحافيون واعلاميون وناشرو مواقع مختلفة في مناطق لبنانية عدة الى مضايقات وتنمر واعتداء".

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أضاف البيان:" إن استخدام العنف مع أي صحافي أو إعلامي أو ناشر موقع، كما حصل بالأمس مع الاعلامي رامي نعيم، غير جائز على الاطلاق ولا يمكن القبول به أيا تكن الأسباب".



وختم البيان:"هذا هو موقف النقابة غير القابل للنقاش والثابت الذي لا نحيد عنه، وان بامكان المتضرر من اي صحافي واعلامي وناشر موقع ان يحتكم الى القضاء المختص بدلا من العنف".