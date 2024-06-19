في تنورين.. حريقٌ كبيرٌ يحاصر المنازل

التهم حريق كبير شبّ في منطقة المسيل حريصا في جرد تنورين، مساحة واسعة من اشجار التفاح والكرز وحاصر المنازل.



وقد ساهمت الرياح والحرارة في اتساع رقعتها، وتدخلت عناصر الدفاع المدني للسيطرة على الحريق. (الوكالة الوطنية للإعلام)

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