موضوع الإغتراب اللبناني في العالم بين حمية وراعي أبرشية كندا المارونية

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زار راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول – مروان ثابت، وزير الاشغال علي حمية في مكتبه في الوزارة، حيث جرى التداول في أخر المستجدات، كما تم تناول موضوع الإغتراب اللبناني في العالم، ولاسيما في كندا .وأكد حمية أن "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لم تشكل حائلاً أمام إصرارنا على متابعة رؤيتنا بضرورة النهوض ببلدنا لبنان"، مشيراً في هذا السياق الى أن "لبنان بجناحيه المقيم والمغترب ، يشكلان رافعة مهمة تطور النهوض بالبلد ".بدوره، لفت ثابت إلى أن "اللبنانيين في بلاد الإغتراب، ولاسيما الجالية اللبنانية في كندا، لطالما عبرت عن تعلقها بوطنها الأم لبنان في الكثير من المحطات، وذلك يظهر دائما من خلال زياراتهم المتواصلة إليه على الرغم من كافة الظروف الصعبة التي يمر بها ".