نداء هام من "الكونسرفتوار الوطني" لوزير الثقافة

طالبت اللجنة الإستشارية لشؤون الأساتذة في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وزير الثقافة بضرورة تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الكونسرفتوار يكونون قادرين على مواكبة مسيرة التحول في الكونسرفتوار.

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وأكّدت اللجنة الإستشارية لشؤون الأساتذة في المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار أن المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار عجز في الفترة السابقة عن صناعة مسيرته التحولية المطلوبة، ليس من الناحية الأكاديمية والتعليمية وحسب، بل أيضا من الناحية الفنية، بحيث كان المطلوب ان يكون على رأس الكونسرفتوار مجلس إدارة عالم بالتوجه العصري، وأن يكون على رأس هذا المجلس رئيس قادر على قيادة هذا المخاض التحولي في المعهد"، محذرة من أن المعهد كاد في الفترة الماضية، أن يصبح خارج المنظومة الثقافية والتربوية والفنية العالمية، بحسب برنامج الامم المتحدة التحولي الكبير والذي اصبح معتمدا مع بداية القرن الحادي والعشرين.



وتابعت اللجنة في بيان :"مع تكليف الدكتورة هبة القواس بإدارة الكونسرفتوار، بدأت ملامح التحول العالمي المطلوب بالظهور رغم وطأة الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان. إن هذه الملامح التحولية ظهرت في إعلان الدكتورة هبة القواس عن نيتها تكوين "Music Ecosystem" تشكل اساسا لبرنامجها الإنقاذي للكونسرفتوار تعيده فاعلا في النظام العالمي.



وأكمل البيان:" خلال أقل من عام على إدارتها للكونسرفتوار، أطلقت الدكتورة هبة باقة من المشاريع الإنعاشيّة للمعهد، بدأ برفع رواتب العاملين من أساتذة وإداريين وأعضاء الأوركسترات إلى التجهيز الإنشائي لمباني المعهد بكل فروعه وصولا الى زيادة رسوم الانتساب تحقيقا للاكتفاء الذاتي كما ووضع المقررات الآيلة الترخيص لشهادات جامعية معترف بها بالتوازي مع تنشيط العروضات الفنية العالية الإنتاج".



واستطردت اللجنة:"إن أكثر ما أثقل تقدم مسيرة التحول هذه، كان وجود بعض من في مجلس إدارة المعهد ممن ليس لديه المقدرة على ادارة هكذا تحول صعب تتشابك فيه العناصر الفنية والعلمية والاقتصادية والديبلوماسية وفق ما اسمته مدرسة فرانكفورت "الأداء العقلاني". وبالتالي، فإن إسقاط هذا المسار سيسقط البناء على الجميع".



وختم البيان :"لذا، فإننا نلتمس من جانب معالي وزير الثقافة، وباب ثقتنا بحرصه الأكيد على مصلحة الكونسرفتوار والعاملين فيه والطلاب المنتسبين إليه، أن يعيد النظر بقراره الصادر بتاريخ 15/6/2024 وذلك على ضوء روحية ومضمون الكتاب الحاضر، آملين من جانبه مواكبة ودعم جهود رئيسة الكونسرفتوار عبر اتخاذ الخطوات الآيلة إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة الكونسرفتوار يكونون قادرين على مواكبة مسيرة التحول في الكونسرفتوار، هذه المسيرة الإنقاذية التي تقوم بها الدكتورة هبة القواس لأجل مصلحة المعهد ولأجل أن يعود لبنان رائدا في الثقافة والإبداع في المنطقة العربية والعالم". (الوكالة الوطنية للإعلام)