"القوّات" تستنكر الإعتداء على رامي نعيم

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:



تستنكر الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستنكار الاعتداء المنظّم على الصحافي رامي نعيم، وتستهجن هذه الممارسات التي يظنّ أصحابها أنّ بإمكانهم ترهيب اللبنانيّين من خلال استخدام هذه الأساليب البلطجية، وتطالب الأجهزة المعنية بتوقيف المعتدين وسوقهم إلى العدالة.

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