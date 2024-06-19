أوساط حكومية: لبنان سيعتبر كل سوري وكأنه مقيم غير شرعي في هذه الحالة

قالت أوساط حكومية شاركت في اجتماع السرايا إنه "إذا لم تتوافر "الداتا" كاملة مع المعلومات المطلوبة عن النازحين، فلبنان سيعتبر كل سوري وكأنه مقيم غير شرعي".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السرايا.