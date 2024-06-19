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لبنان

أوساط حكومية: لبنان سيعتبر كل سوري وكأنه مقيم غير شرعي في هذه الحالة

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:23
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قالت أوساط حكومية شاركت في اجتماع السرايا إنه "إذا لم تتوافر "الداتا" كاملة مع المعلومات المطلوبة عن النازحين، فلبنان سيعتبر كل سوري وكأنه مقيم غير شرعي".
 
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السرايا. 
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