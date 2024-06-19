رئيس بلدية مستوطنة إسرائيليّة: إذا اندلعت الحرب مع "الحزب" هذا ما سيحلّ بنا

قال رئيس بلدية مرغليوت، إنّه "إذا اندلعت الحرب مع "حزب الله"، فلن يبقى في المستوطنة منزل كامل".

وأضاف رئيس بلدية مرغليوت، أنّ "حزب الله" غير مردوع، ونحن تحت إشراف عناصره تماماً".