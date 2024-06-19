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لبنان

موضوع مياه الشفة بين قائمقام الهرمل وحمادة

Lebanon 24
19-06-2024 | 06:27
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عقد اجتماع في مكتب قائمقام الهرمل طلال قطايا، حضره عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ايهاب حمادة ورئيس بلدية الهرمل، خصص للبحث في موضوع مياه الشفة في الهرمل بعد تلقي قطايا شكاوى عدة من الاهالي عن انقطاع مياه الشفة في أحياء مختلفة من المدينة.
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ولفت ممثل مياه البقاع إلى المشاكل التي تعانيها المؤسسة وبخاصة التعدي على نبع رأس المال الذي يغذي مدينة الهرمل بمياه الشرب والتعدي على الشبكة العامة وعرض تصوره للحل، كما استعرضت لجنة انماء الهرمل المشاكل نفسها ونظرتها للحلول، وطالبت قائمقام الهرمل الايعاز للقوى الامنية حماية النبع من التعديات .

بدوره، عرض النائب حمادة وجهة نظره للحل، مؤكدا استعداده "واستعداد حزب الله للمساهمة في حل هذه المشكلة وعرض المشاريع التي قام بها في هذا الشأن". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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