لجنة الشؤون الخارجية استعرضت أرقام الخسائر جرّاء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان

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التقت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين سفراء عدد من الدول، إضافة الى ممثلي الادارات المعنية، حيث استعرضت اعتداءات العدو الإسرائيلي على قرى الجنوب.وقال علامة بعد اللقاء: "لقاء اليوم يأتي ضمن سلسلة لقاءات نقوم بها مع السلك الخارجي، ولقاؤنا اليوم كان مع سفراء دول آسيا واوستراليا. وكان اللافت الحضور الكثيف للسفراء من كوريا ، كازاخستان، الهند، اليابان، بنغلادش، ماليزيا، الفيليبين، الصين، سيري لانكا، باكستان، اندونيسيا واستراليا".اضاف: "استمع السفراء للتقرير الذي غطى بالارقام الموثقة حجم الدمار نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب. تم التوضيح ان هناك اكثر من 5 الاف اعتداء حصل من قبل العدو الاسرائيلي، واكثر من 400 شخص خسروا حياتهم واكثر من 15 الف اصابة. كما تمت الاضاءة على الضرر المادي بموضوع القنابل الفوسفورية، كما تمت الاضاءة على الاراضي التي تم تركها نتيجة الاعتداءات ومساحتها حوالى 12 الف هكتار وما يزيد، عدا عن الضرر على المزارع وعلى القطاع الزراعي في لبنان".وتابع: "وفي الوقت نفسه، هناك اضاءة على المدارس التي تضررت وعددها يفوق الـ 75 مدرسة والتي اثرت على التعليم ومستقبل التلاميذ الذين توجهوا الى اماكن اخرى. وحصلت مداخلات للدفاع المدني الذي اعطى صورة عن حجم المعاناة والتوجهات التي يواجهها في عملياته".واردف: "بعد ان ننهي لقاءاتنا مع سفراء الدول العربية والاوروبية واميركا وكندا، سنضع هذا الملخص ونتقدم به الى مجلس النواب، لدولة الرئيس بري كلجنة شؤون خارجية، ومن بعدها نتوجه به الى رئاسة الحكومة ليتم الاخذ به ضمن الخطة الحكومية عندما تتوقف الحرب". (الوكالة الوطنية للإعلام)