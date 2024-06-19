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لبنان
لتخطيهم نسب الأرباح والتلاعب بالفواتير.. تسطير محاضر ضبط بحق هؤلاء في الجنوب
Lebanon 24
19-06-2024
|
06:54
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على الرغم من الاوضاع الأمنية الصعبة، استمر مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك بجولاتهم التفتيشية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على المؤسسات التجارية ومحطات المحروقات ومحال اللحوم والخضر والفاكهة في نطاق مدينة النبطية وكفر جوز وبلدات عين قانا والنميرية وبلدة كوكبا قضاء حاصبيا.
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وسطروا محضري ضبط في حق صاحب ملحمة وصاحب محل خضر لتخطيهم نسب الارباح في كفرجوز - النبطية، وتم توجيه إنذارات خطية لبعض التجار تحت طائلة تسطير محاضر ضبط في حقهم والإقفال بالشمع الاحمر، في حال عدم إلتزامهم القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية.
كما تم تحرير ثلاثة محاضر ضبط بحق معامل ومحال البوظة والعصائر حيث تم سحب ١٢ عينة للتحليل الجرثومي. وبعد صدور النتائج تبين وجود ثلاث عينات غير مطابقة لناحية وجود بكتيريا total coliform - total viable count- staphyloccocus، وعليه نظم محاضر ضبط بحق المخالفين، وطلب منهم توقيف العمل بهذه الاصناف، ومباشرة تصحيح الخلل خاصة لجهة صيانة فلاتر المياه وغسل وتعقيم الفواكه وفقا للاصول، ليصار الى اعادة سحب عينات جديدة وذلك تحت اشراف رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب المهندسة ميساء حدرج.
وفي سياق آخر نظم محضر ضبط بحق صاحب مولد في الصالحية بسبب تقاضي سعر الكيلوط اعلى من السعر الرسمي مع اعطاء ايصالات وهمية للمشتركين.
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