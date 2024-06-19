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لبنان

نقابة الأفران تؤكّد وقوفها إلى جانب "وودن بيكري": لا نريد إعطاء صورة غير صحيحة عن لبنان

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:23
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بعد صدور نتائج تحليل عينات الطحين والتي أتت مطابقة للمواصفات، أكدت نقابات الافران وقوفها الى جانب شركة افران "وودن بايكري " في ما تعرضت له من عمليات افتراء خلال مؤتمر صحافي عقده اتحاد نقابات الافران في لبنان في شركة افران "وودن بايكري" في  فوار انطلياس.
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وأثنى رئيس نقابة اصحاب صناعة الخبز في لبنان طوني سيف على ما ورد في بيان رئيس مجلس ادارة شركة "وودن بايكري"، مناشدًا كل منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام ان يتوخوا الدقة والحقيقة قبل ان يطلقوا الاحكام.

بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات الافران ناصر سرور:" لان الموقف فيه ظلم وعدم اظهار الحقيقة، تعودنا ان نقف مع الحق والحقيقة ورفع الظلم عن المظلوم ايا كان، فالمظلومون هم المنتصرون في النهاية ومنذ بداية الازمة كان لنا موقف واضح لجهة انتظار ما ستؤول اليه التحقيقات وننتظر نتائج التحاليل المخبرية التي يبنى عليها، لاننا لا نريد تدمير البلد ونعطي صورة غير صحيحة عن لبنان ومؤسساته ". (الوكالة الوطنية للإعلام)
 
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