نعيم يعتذر من الكعكي والقصيفي ومجلسي النقابتين

أصدر الإعلامي رامي نعيم بيانا توجه خلاله بالاعتذار إلى نقيب الصحافة، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية.

وجاء في البيان: "إن لبنان الذي يتغنى بالحرية، وهي الصفة الملازمة لكل صحافي واعلامي وناشر موقع. وهذه الحرية التي مارستها وصدرت عني مواقف حملت اساءات إلى نقيب الصحافة الاستاذ عوني الكعكي ، ونقيب محرري الصحافة اللبنانية الاستاذ جوزف القصيفي ومجلسي النقابتين، فإني اعتذر منهم جميعا، معلنا طي صفحة الماضي والتزامي عدم التعرض لهم .إن نقابتي الصحافة والمحررين هما حاضنة العمل الاعلامي ومرجعية العاملين في قطاع الصحافة والاعلام".