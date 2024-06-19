بري استقبل سفير النرويج.. وعرض مع وزير الدفاع الأوضاع الامنية

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عرض سفير النرويج مارتن يترفيك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .واستقبل بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية.كما استقبل وفدا من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة أنطوان الزغبي. (الوكالة الوطنية للإعلام)