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لبنان

بري استقبل سفير النرويج.. وعرض مع وزير الدفاع الأوضاع الامنية

Lebanon 24
19-06-2024 | 07:39
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عرض سفير النرويج مارتن يترفيك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

واستقبل بري وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم  وبحث معه في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية.
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كما استقبل وفدا من الصليب الأحمر اللبناني برئاسة أنطوان الزغبي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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