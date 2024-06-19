الجبهة المسيحية: لا صفقة أميركية مع إيران على حساب شعب لبنان

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دانت "الجبهة المسيحية" في بيان "الإعتداء الهمجي الذي تعرّض له الصحافي رامي نعيم"، مؤكدةً أن "هذا الإعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير بحق الذين لن يخضعوا لهذا الإحتلال المقيت الذي يحاول وبشتى الطرق إسكات الرأي الحر تارةً عبر الإغتيالات وتارةً أخرى عبر التصفية الجسدية والسياسية".وطالب البيان "الأجهزة الأمنية والقضائية وحرصاً على ما تبقى من هيبةٍ لها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين فوراً وإنزال أشد العقوبات بحقهم".وجدّدت التأكيد "لموقفها الثابت أن لا صفقة أميركية مع إيران على حساب شعب لبنان الحر، وكل ما يشاع في بعض وسائل الإعلام بعيد تماماً عن الحقيقة والواقع". (الوكالة الوطنية للإعلام)