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لبنان

بالصور... العدوّ الإسرائيليّ قصف مركزاً صحيّاً في بلدة الخيام

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:09
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استهدف العدوّ الإسرائيليّ بالقذائف المدفعيّة، مركز الخيام للرعاية الصحية التابع لـ"مؤسسة عامل الدولية" في بلدة الخيام.
 
 
وقد تسبّب القصف بأضرار ماديّة.
 
 
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