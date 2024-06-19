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لبنان

بشأن الطلبات الحرة لإمتحانات "الشهادة المتوسطة" في بعلبك.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:13
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 حددت المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل موعد تسليم بطاقات الترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة (الطلبات الحرة) في مركزها عند مدخل بعلبك الجنوبي، يوم غد الخميس، ما بين الساعة التاسعة صباحا والثالثة والنصف عصرا.
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بعلبك

طلبات حرة

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