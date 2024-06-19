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لبنان

تجمع "العلماء المسلمين": ما جاء به هوكشتاين إلى لبنان ليس حلا

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:18
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عقدت الهيئة الإدارية في تجمع "العلماء المسلمين" اجتماعها الدوري، وبحثت في الأوضاع المستجدة على صعيد فلسطين وكل محاور المقاومة. وصدر بيان أشار الى أننا "في الشهر التاسع للعدوان على غزة نشاهد صمودا أسطوريا رائعا لأهل غزة في مواجهة آلة الدمار الصهيونية التي تفتك بالشعب الفلسطيني وتقتل النساء والشيوخ والأطفال، ولا تراعي في ذلك حرمة لأي قيمة إنسانية أو قوانين دولية".
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أضاف البيان:" وأما ما حصل من إعلان رائع وإنجاز تكنولوجي عالي وقدرة غير مسبوقة للمقاومة في تاريخ المقاومات في العالم من "ما جاء به الهدهد" من داخل أرض فلسطين من حيفا، فإنه يدل على أن هذه المقاومة تمتلك بنك أهداف يمكن لها أن تدمر الكيان بواسطته، وهي رسالة للكيان الصهيوني بأنه لا يمكن الوصول إلى حل مع لبنان".
  
ورأى البيان ان "ما جاء به آموس هوكشتاين إلى لبنان ليس حلا وإنما هو محاولة لأن يصل إلى نتيجة ما، يستطيع أن يسوقها لدى الصهيوني من أجل الوصول إلى نوع من التهدئة في الساحة اللبنانية، بغض النظر عما يحصل في غزة".
  
واستنكر "التجمع"، "إقدام العدو الصهيوني على الهجوم بمسيرات على منطقتي القنيطرة ودرعا في سوريا، ما أدى إلى استشهاد ضابط وخسائر مادية نتيجة هذا الهجوم". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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