Advertisement

لبنان

الأوضاع العامة بين سليم وكلاس

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1213556-638544077776698071.png
Doc-P-1213556-638544077776698071.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة اليوم، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وجرى عرضٌ للأوضاع العامة وآخر المستجدات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سليم" تعرّض لطعنة سكين بإشكال في القبة
lebanon 24
19/06/2024 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس اتصل بمازن طبارة مهنئا
lebanon 24
19/06/2024 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كلاس هنأ اللبنانيين بعيد الأضحى: القُدْسُ بالبالِ ظَلَّتْ
lebanon 24
19/06/2024 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سليمان تفقد الحجاج اللبنانيين قبل صعودهم إلى عرفة
lebanon 24
19/06/2024 16:48:37 Lebanon 24 Lebanon 24

كلاس

سليم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2024-06-19
09:35 | 2024-06-19
09:23 | 2024-06-19
09:14 | 2024-06-19
08:52 | 2024-06-19
08:26 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24