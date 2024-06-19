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لبنان

لماذا يُركّز "حزب الله" عملياته ضدّ منظومة الرادارات الإسرائيليّة؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 08:26
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قالت مصادر عسكريّة لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "حزب الله" يُركّز عملياته ضدّ منظومة الرادارات".
 
 
وأضافت المصادر العسكريّة، أنّ "هدف "حزب الله" هو ضرب منظومة الدفاع الجويّ وعمليات سلاح الجوّ".
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