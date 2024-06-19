لماذا يُركّز "حزب الله" عملياته ضدّ منظومة الرادارات الإسرائيليّة؟

قالت مصادر عسكريّة لوسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "حزب الله" يُركّز عملياته ضدّ منظومة الرادارات".

وأضافت المصادر العسكريّة، أنّ "هدف "حزب الله" هو ضرب منظومة الدفاع الجويّ وعمليات سلاح الجوّ".