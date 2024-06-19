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لبنان
"الخارجية" تُعزي إيطاليا بوفاة غرازيانو
Lebanon 24
19-06-2024
|
08:52
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
تلقت وزارة الخارجية والمغتربين بأسف كبير نبأ وفاة الجنرال الإيطالي كلاوديو غرازيانو، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) خلال الأعوام من 2007 الى 2010، وهو القائد العسكري الكبير الذي عُرف بمهنيته العالية وبتعلقه بلبنان، والصداقات التي بناها مع مختلف القيادات اللبنانية، والتي استمرت بعد انتهاء مهامه في لبنان عام 2010 حيث كان يحرص دوماً على زيارة لبنان، واللقاء بالمسؤولين لسؤالهم عما يمكن أن يقدّمه للبنان من دعم ومؤازرة من خلال مختلف المناصب العسكرية الراقية التي تبوأها مثل رئاسة أركان الجيش الإيطالي عام 2011 ورئاسة أركان الدفاع الإيطالية عام 2014 ورئاسة اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي عام 2018.
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برحيله فقد لبنان صديقاً كبيراً عمل من أجل الأمن والاستقرار وحفظ السلام في جنوب لبنان، وترك بصمات لا تنسى على صعيد العلاقة البناءة مع اليونيفيل والجيش الإيطالي.
تتوجه وزارة الخارجية والمغتربين الى عائلته والى الحكومة الإيطالية والشعب الإيطالي الصديق بخالص التعازي لهذه الخسارة الكبيرة.
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