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لبنان

قراءات وتحليلات... هذا ما قِيلَ داخل إسرائيل عن طائرات "حزب الله"

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:14
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ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تزال تُحاول تحليل وقراءة دلالات وأبعاد التصوير الجويّ للمقاومة الإسلامية في لبنان، لأهدافٍ حيوية واستراتيجية إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "الفيديو تحذير لإسرائيل بأنه إذا بدأت الحرب فثمة ما يوجد في المقابل"، مشيرةً إلى أنّ الهدف منه هو الردع.
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وبشأن ما يظهره الفيديو من قدرات تمتلكها المقاومة، أكد الإعلام الإسرائيلي أنّ حزب الله لديه القدرة على إدخال وإخراج قطعة جوية كهذه لـ "تُصوّر بحرية حياتنا وكلّ ما هو موجود في إسرائيل".

وأضاف أنّ "الحزب يمكنه من خلال هذه القطع الجوية غير المأهولة التحايل على منظومات الدفاع الجوي وإرسالها إلى عمق إسرائيل".

واعترف أنّ هذه القدرات أضرّت بإسرائيل خلال الأشهر الأخيرة من الحرب.

وشخّص اللواء في احتياط الجيش الاسرائيلي ورئيس الفيلق الشمالي سابقاً نوعام تيبون، اختراق هذه القطع الجوية غير المأهولة بنقطة ضعف لإسرائيل، مشدداً على أنّ القبّة الحديدية لا تحلّ مشكلة القطع الجوية غير المأهولة.

وأقرّ تيبون بأنّ حزب الله هو من يملي وتيرة التصعيد في الشمال. (الميادين)
 
 
 

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