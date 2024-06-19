الحاج حسن استقبل سفير النرويج وممثلة "الفاو"

شكر وزير الزراعة عباس الحاج حسن سفير النرويج في لبنان مارتن يترفيك لتقديم بلاده هبة قيمتها 2 مليون دولار للمساعدة في الاستزراع السمكي، بحضور ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في لبنان نورة أورابح حداد.

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وقال الحاج حسن:" نطمح ان تكون الهبات في الايام المقبلة وفق الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة من أجل النهوض بقطاع الاستزراع السمكي والصيد البحري في لبنان والتي ستطلق في منتصف الشهر المقب برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي".



وتم في خلال اللقاء توقيع اتفاقية قبول الهبة التي تهدف إلى زيادة مرونة سلسلة القيمة السمكية في لبنان في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الخاصة والعامة منها وزارة الزراعة في تطبيق الممارسات المستدامة لتعزيز البيئة التمكينية لمصايد الأسماك. (الوكالة الوطنية)