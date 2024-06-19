السفير الإيراني في اليرزة

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير الجمهورية الاسلامية في ايران لدى لبنان مجتبى أماني يرافقه الملحق العسكري الإيراني العقيد بالا زادة وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.واستقبل عون الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق مع وفد وتناول البحث شؤونا مختلفة. (الوكالة الوطنية للإعلام)