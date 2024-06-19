إسرائيل ألقت منشورات فوق سوريا... ماذا ورد فيها عن "حزب الله"؟

أعلنت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، ألقى منشورات في جنوبي سوريا.

وأوضحت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "المنشورات تُحذّر من التعاون مع "حزب الله". (رصد لبنان24)