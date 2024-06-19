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لبنان

إسرائيل ألقت منشورات فوق سوريا... ماذا ورد فيها عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 09:35
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أعلنت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، ألقى منشورات في جنوبي سوريا.
 
 
وأوضحت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "المنشورات تُحذّر من التعاون مع "حزب الله". (رصد لبنان24)
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