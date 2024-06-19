بشأن "كابلات" المولدات وانقطاع المياه في بيروت.. نداء من "المجلس الارثوذكسي"

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عبّر المجلس الوطني الأرثوذكسي اللبناني عن امتعاضه من اصحاب المولدات الكهربائية ووزارة الطاقة، بسبب فوضى الكابلات التي تعم الشوارع والأحياء السكنية الداخلية في بيروت ومناطق اخرى"، محذرا من "خطر اندلاع الحرائق الناتجة عن احتكاك الكهرباء بسبب التمديدات العشوائية لكابلات المولدات".وحمّل "المسؤولية الكاملة لوزارة الطاقة ووزيرها"، سائلا: "المواطن اصبح يدفع فواتيره بالدولار فأين الكهرباء؟".ولفت الى "تقصير المجلس البلدي لمدينة بيروت"، سائلا اعضاءه: "لماذا لا تنظمون هذا الأمر بشكل صحيح وجيد؟".ولفت المجلس الى ان "لا أحد يبالي بانقطاع المياه لأسابيع او اشهر عن منازل المواطنين"، محملا وزير الطاقة والمياه مسؤولية ذلك.ودعا الى "اعتبار البيان هذا بمثابة اخبار بحق وزارة الطاقة والمياه". (الوكالة الوطنية للإعلام)