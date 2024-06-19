"حزب الله" نعى شهيده الرابع اليوم... إليكم إسمه

نعى "حزب الله" في بيان، الشهيد وهبي محمد إبراهيم.

وابراهيم هو الشهيد الرابع الذي نعاه "حزب الله" اليوم، إلى جانب حسن المجتبى يوسف أحمد وجهاد أحمد حايك وحسن محمد علي صعب.