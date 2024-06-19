أوّل ردّ من إسرائيل على إرسال "الحزب" مسيّرة "هدهد" فوق حيفا.. ماذا قصفت في جنوب لبنان؟

لفتت "القناة 12 الإسرائيلية"، إلى أنّ "الهجوم على صور جنوبي لبنان، استهدف مستودع ذخيرة".

وزعمت القناة الإسرائيليّة، أنّ "المستودع يعود للوحدة الجويّة في "حزب الله" التي صوّرت حيفا".