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لبنان

أوّل ردّ من إسرائيل على إرسال "الحزب" مسيّرة "هدهد" فوق حيفا.. ماذا قصفت في جنوب لبنان؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:07
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لفتت "القناة 12 الإسرائيلية"، إلى أنّ "الهجوم على صور جنوبي لبنان، استهدف مستودع ذخيرة".
 
 
وزعمت القناة الإسرائيليّة، أنّ "المستودع يعود للوحدة الجويّة في "حزب الله" التي صوّرت حيفا".
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