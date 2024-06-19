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لبنان
أوّل ردّ من إسرائيل على إرسال "الحزب" مسيّرة "هدهد" فوق حيفا.. ماذا قصفت في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
19-06-2024
|
10:07
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لفتت "القناة 12 الإسرائيلية"، إلى أنّ "الهجوم على صور جنوبي لبنان، استهدف مستودع ذخيرة".
وزعمت القناة الإسرائيليّة، أنّ "المستودع يعود للوحدة الجويّة في "حزب الله" التي صوّرت حيفا".
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