Advertisement

لبنان

اللجنة الفنية العسكرية للبنان بقيادة ايطاليا قدمت تبرعا للجيش

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:09
A-
A+
Doc-P-1213594-638544140638849429.png
Doc-P-1213594-638544140638849429.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبرعت اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L بتقديم الدعم الغذائي للجيش، منذ عدة ايام، في مقر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندوس. 

ويأتي ذلك ضمن مهمة اللجنة الفنية العسكرية لدعم لبنان MTC4L، و التي هي هيئة تنسيق فنية متعددة الأطراف بقيادة إيطالية، تتمثل في دعم الجيش، وتتضمن مرحلة التجنيد والتدريب والمعدات والتمويل، والدعم اللوجستي. 
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:38 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2024-06-19
11:19 | 2024-06-19
11:00 | 2024-06-19
10:59 | 2024-06-19
10:55 | 2024-06-19
10:53 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24