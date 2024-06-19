اللجنة الفنية العسكرية للبنان بقيادة ايطاليا قدمت تبرعا للجيش

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تبرعت اللجنة الفنية العسكرية للبنان MTC4L بتقديم الدعم الغذائي للجيش، منذ عدة ايام، في مقر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان، بحضور قائد قطاع جنوب الليطاني العميد إدغار لاوندوس.ويأتي ذلك ضمن مهمة اللجنة الفنية العسكرية لدعم لبنان MTC4L، و التي هي هيئة تنسيق فنية متعددة الأطراف بقيادة إيطالية، تتمثل في دعم الجيش، وتتضمن مرحلة التجنيد والتدريب والمعدات والتمويل، والدعم اللوجستي.