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لبنان

وفد من "المجلس الإسلامي العلوي" زار عثمان

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:55
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، وفدا من المجلس الإسلامي العلوي في لبنان، ضم عضو الهيئة الشرعية الشيخ محمد عبد الكريم، عضو الهيئة التنفيذية الأستاذ محمد داغر، مدير مكتب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أحمد عاصي، ومستشار رئيس المجلس الإسلامي العلوي السيد أحمد الحماد، في زيارةٍ أثنوا في خلالها على جهود قوى الأمن الداخلي في مجال مكافحة الجريمة، كما عرضوا مع اللواء عثمان الأوضاع العامة.
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