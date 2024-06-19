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لبنان

نائب رئيس بعثة الحج اللبنانية يزور القنصلية اللبنانية في السعودية

Lebanon 24
19-06-2024 | 10:59
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زار مفتي صور وجبل عامل نائب رئيس بعثة الحج اللبنانية العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله القنصلية اللبنانية في جدة، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له قنصل لبنان وليد أبو منقارة وكانت فرصة للاطلاع على أجواء الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية عموما، وفي جدة خصوصا.
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وتحدث عبدالله عن "أواصر العلاقات الطيبة بين المملكة ولبنان، والتي تصب في مصلحة الشعبين"،

كما أثنى على "أداء القنصلية المميز لتأمين مصالح اللبنانيين". (الوكالة الوطنية)
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