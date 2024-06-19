تنبيه من قوى الأمن: لا تقتربوا من هذا المكان غداً

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان أنه "اعتباراً من السّاعة 9:00 من يوم غدٍ الخميس 20-6-2024 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة".وطلبت في بيانها من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.