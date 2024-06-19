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لبنان

تنبيه من قوى الأمن: لا تقتربوا من هذا المكان غداً

Lebanon 24
19-06-2024 | 11:19
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان أنه "اعتباراً من السّاعة 9:00 من يوم غدٍ الخميس 20-6-2024 ولحين الانتهاء، سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات بتفجير أجسام متفجّرة وقذائف في حقل عيون السيمان، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة".
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وطلبت في بيانها من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظاً على سلامتهم.
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