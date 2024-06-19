تحذير اسرائيلي جديد: "حزب الله" سيواجه قدراتنا في الوقت المناسب

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم الاربعاء، إن "حزب الله سيواجه قدراتنا القوية في الوقت المناسب".





وأضاف من الحدود الشمالية لاسرائيل: "لدينا قدرات لا يعرف العدو إلا القليل منها".

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