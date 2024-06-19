قصفٌ عنيف.. إسرائيل تستهدف عيتا الشعب

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر الميدانية أن الغارة جاءت عند الساعة الـ5.40 مساء، وهي الثانية في أقل من ساعة.