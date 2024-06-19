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لبنان

قصفٌ عنيف.. إسرائيل تستهدف عيتا الشعب

Lebanon 24
19-06-2024 | 11:08
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان.
 
وذكرت المصادر الميدانية أن الغارة جاءت عند الساعة الـ5.40 مساء، وهي الثانية في أقل من ساعة.
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