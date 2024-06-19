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لبنان

جنبلاط أبرق إلى غوتيريش معزياً بغرازيانو: لعب دوراً فعالا في الحفاظ على أمن الجنوب

Lebanon 24
19-06-2024 | 12:25
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أبرق الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، معزياً بوفاة القائد السابق لقوات حفظ السلام في لبنان الجنرال كلاوديو غرازيانو.
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وقال جنبلاط في برقيته: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا خبر وفاة القائد السابق لقوات حفظ السلام في لبنان  - اليونيفيل الجنرال كلاوديو غرازيانو، الذي لعب دورا فعالا في الحفاظ على الأمن في الجنوب بين عامي 2007 و2010، وسعى إلى تنفيذ القرار 1701 الذي خرقته إسرائيل مراراً وتكرارا".

أضاف: "فيما نستذكر الجنرال غرازيانو وحرصه على استقرار الجنوب في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، فإنه من المقلق جدا هذه الأيام أن يستمر التصعيد الخطير في العدوان على لبنان والشعب الفلسطيني من دون أن يتمكن المجتمع الدولي ومؤسساته من وقف هذا العدوان".

وختم جنبلاط برقيته بتقديم التعازي لغوتيريس وقيادة "اليونيفيل" والدولة الإيطالية وأسرة الراحل.
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