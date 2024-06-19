"خطة ب" لجبهة الجنوب.. هل ستنجح مع "الحزب"؟

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، أنّ خطة "ب" يعملُ عليها المسؤولون في لبنان مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تتعلق بجبهة الجنوب.
ولفتت القناة إلى أنه بإمكان تطوير تلك الخطة في حال فشل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرة إلى أن الخطة المذكورة قد تنجح مع "حزب الله".
وأشارت القناة إلى أن الوسيط الأميركي طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته إليه، أمس الثلاثاء، أن يوقف "حزب الله" تصعيده في الجنوب، فأجاب بري بأن على هوكشتاين إقناع "أصدقائه الإسرائيليين" بوقف التصعيد.
كذلك، طلب هوكشتاين أن يقوم "حزب الله" بالضغط على حركة "حماس" في غزة للمضي بالاقتراح الأميركي المرتبط بوقف إطلاق النار، فكان الجواب إن "موقف زعيم حماس يحيى السنوار هو في غزة وليس في لبنان، وأهل مكة أدرى بشعابها، أي أهل غزة هم أدرى بأحوالهم".