Advertisement

لبنان

"خطة ب" لجبهة الجنوب.. هل ستنجح مع "الحزب"؟

Lebanon 24
19-06-2024 | 13:10
A-
A+
Doc-P-1213681-638544253881614873.jpeg
Doc-P-1213681-638544253881614873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، أنّ خطة "ب" يعملُ عليها المسؤولون في لبنان مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تتعلق بجبهة الجنوب.
 
Advertisement
ولفتت القناة إلى أنه بإمكان تطوير تلك الخطة في حال فشل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرة إلى أن الخطة المذكورة قد تنجح مع "حزب الله".
 
وأشارت القناة إلى أن الوسيط الأميركي طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته إليه، أمس الثلاثاء، أن يوقف "حزب الله" تصعيده في الجنوب، فأجاب بري بأن على هوكشتاين إقناع "أصدقائه الإسرائيليين" بوقف التصعيد.
 
كذلك، طلب هوكشتاين أن يقوم "حزب الله" بالضغط على حركة "حماس" في غزة للمضي بالاقتراح الأميركي المرتبط بوقف إطلاق النار، فكان الجواب إن "موقف زعيم حماس يحيى السنوار هو في غزة وليس في لبنان، وأهل مكة أدرى بشعابها، أي أهل غزة هم أدرى بأحوالهم".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-06-19
16:58 | 2024-06-19
16:34 | 2024-06-19
16:32 | 2024-06-19
16:15 | 2024-06-19
16:05 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24