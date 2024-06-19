"خطة ب" لجبهة الجنوب.. هل ستنجح مع "الحزب"؟

ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الأربعاء، أنّ خطة "ب" يعملُ عليها المسؤولون في لبنان مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين تتعلق بجبهة الجنوب.

Advertisement

ولفتت القناة إلى أنه بإمكان تطوير تلك الخطة في حال فشل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرة إلى أن الخطة المذكورة قد تنجح مع "حزب الله".

وأشارت القناة إلى أن الوسيط الأميركي طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال زيارته إليه، أمس الثلاثاء، أن يوقف "حزب الله" تصعيده في الجنوب، فأجاب بري بأن على هوكشتاين إقناع "أصدقائه الإسرائيليين" بوقف التصعيد.