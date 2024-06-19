الجميّل يردّ على نصرالله: اللبنانيون لا يريدون حروباً

كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة "اكس" قائلاً: "خطاب نصرالله اليوم استكمال لمسلسل استخدام الجنوب وربطه بصراعات وغايات لا علاقة لها بلبنان. هذا الخطف للسيادة دمّر لبنان ومستقبل أجياله لعقود من الزمن. الحياة فوق سطح الأرض مختلفة عمّا تحته واللبنانيون من كل المناطق لا يريدون حروبًا، لا يريدون إلّا الحياة".

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