"صفقة" تعيق مساعي التهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل

نقلت "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "تجدد الخلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتر على الحدود اللبنانية".





وأشار المسؤولون الى ان "الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن حول صفقات السلاح يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل".

واعتبر المسؤولون أن "الشرخ يزيد من تآكل قوة الردع الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في نظر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإيران".