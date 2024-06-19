Advertisement

لبنان

"صفقة" تعيق مساعي التهدئة على الحدود بين لبنان وإسرائيل

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:54
A-
A+
Doc-P-1213710-638544309766104382.png
Doc-P-1213710-638544309766104382.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "تجدد الخلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن يعيق الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوتر على الحدود اللبنانية".


وأشار المسؤولون الى ان "الخلاف الجديد بين نتنياهو وإدارة بايدن حول صفقات السلاح يعيق الجهود الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية لتهدئة التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل". 
 
واعتبر المسؤولون أن "الشرخ يزيد من تآكل قوة الردع الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في نظر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وإيران".
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:43 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2024-06-19
16:58 | 2024-06-19
16:34 | 2024-06-19
16:32 | 2024-06-19
16:15 | 2024-06-19
16:05 | 2024-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24