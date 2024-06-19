عملية دهم.. "ترحيل سوريين" من بلدة لبنانية!

دهمت شرطة بلدية كفررمان - جنوب لبنان، وبمؤازرة عناصر من أمن الدولة مبنيين تقطن داخلهما عائلات سورية.

وعلى الأثر، جرى ترحيل جميع السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان، فيما تم إنذار العائلات التي تحملُ إقامات لتسوية أوراقها الثبوتية لدى البلدية.

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وتأتي خطوة البلدية على خلفية الاشكال الكبير الذي وقع بين سوريين ولبنانيين يوم أمس الثلاثاء جراء اطلاق المفرقعات النارية، وقد تم إعطاء النازحين مهلة حتى التاسعة من صباح يوم غدٍ الخميس لتسوية أوضاعهم.

ويوجد داخل بلدة كفررمان ما يقرب من 10 آلاف نازح سوري، نسبة كبيرة منهم دخلت خلسة إلى لبنان، فيما سُجلت فقط 300 عائلة منهم في البلدية منذ بدء حملة تنظيم الوجود السوري في لبنان.