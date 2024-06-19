هذا ما سيحصل عليه عناصر "قوى الأمن"

عُلم أنَّ وزارة الداخلية والبلديات تعمل حالياً على إبرام عقود اتفاق بهدف تعزيز الطبابة للمُستفيدين من الطبابة في قوى الأمن الداخلي.

وتشمل هذه العقود تأمين الأعمال المخبرية والتصوير الطبي والإستشفاء، ومن شأنها أن تساهم في إرساء تأمينات إضافية لعناصر القوى الأمنية.