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لبنان

إقرأوا ما قيلَ عن "حزب الله".. إستطلاع يثير قلقاً في إسرائيل!

Lebanon 24
19-06-2024 | 15:43
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نشر موقع "n12" الإسرائيليّ تقريراً كشف فيه عن تراجع ثقة الجمهور الإسرائيلي في قدرة جيش العدو على تحقيق النصر في الحرب على "حزب الله" منذ بداية المعركة الحالية يوم 8 تشرين الأول الماضي.
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وذكر التقرير أن هذه الخلاصة جاءت بناء لاستطلاعٍ أجراهُ معهد دراسات الأمن القومي "INSS" ونُشر اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنّ غالبية الجمهور الإسرائيلي لا تعتقد أن أهداف الحرب في غزة ستتحقق بالكامل أو حتى إلى حدّ كبير.
ورداً على سؤال "إذا اندلعت حرب على الحدود الشمالية، هل تعتقد أن الجيش الإسرائيلي سينتصر أم لا؟"، أجاب 67% من اليهود في إسرائيل بنعم، مقارنة بـ 91% اعتقدوا ذلك في تشرين الأول عندما اندلعت الحرب. 
ويقول التقرير أيضاً إنّ "ثقة الجمهور بقدرة الجيش الإسرائيلي على الانتصار ضد حزب الله، تراجعت تدريجياً منذ اندلاع الحرب، وأضاف: "يعتقد 46% من المستطلعين أن إسرائيل يجب أن تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في الشمال، حتى لو كان ذلك على حساب حرب إقليمية".
(رصد لبنان24)
 

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