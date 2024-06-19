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لبنان

معلومات "قاسية" عن إسرائيليين عاشوا قرب لبنان.. صحيفة تعلنها!

Lebanon 24
19-06-2024 | 16:05
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أظهر استطلاعٌ للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، أنّ ثلث نازحي الشمال لن يعودوا إلى ديارهم".

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الاقتصادية "Tefen"، والذي شمل 2.650 نازحاً من الشمال، حيال وضعهم النفسي والاقتصادي، فإنّ النتائج تدلّ على "صورةٍ قاسية"، إذ إنّ "نحو 28% من النازحين ليسوا مستعدين للعودة إلى ديارهم، كما أنّ نحو 46% منهم سيعودون إلى منازلهم عندما يصبح الأمر متاحاً وما يقارب الـ26% لم يقرّروا بعد".
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كذلك، فإنّ 65% من النازحين، "غير راضين عن حلول الإسكان التي تعرضها الدولة عليهم".

مع هذا، يُعنى الاستطلاع أيضاً، وفقاً لـ"معاريف"، "بتشكيل الرعاية وسط السكان، حيث يصف، نحو 63% من نازحي الشمال وضعهم النفسي بأنّه غير جيد، كما أنّ 65% لم يعالج من الناحية النفسية".

وتابعت أنّ أكثر من ثلث النازحين (37%)، "لا يعتقدون أنّه بالإمكان إعادة الأمان للسكان".

وبالرغم من أنّ 85% من نازحي الشمال لم يُصرفوا من عملهم، إلاّ أنّ ثلثي النازحين توقّفوا عن العمل، ويقول 73% إنّ وضعهم الاقتصادي قد تدهور، بحسب الصحيفة.

ونقلت "معاريف" عن مديرة عام "Tefen"، ملي بتسور برنس، قولها إنّ "للقرارات غير الصائبة ثمناً باهظاً"، مشيرةً إلى أنّه "كلما تمّت المسارعة إلى الاعتراف بالخطأ - قلّ الضرر".

وأضافت: "علينا اتخاذ قرار إزاء المعركة في الشمال، والتفكير في إعادة السكان إلى بيوتهم، والمعالجة الفورية للشؤون الاقتصادية والنفسية للنازحين".

وفي السياق نفسه، رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّه بعد أكثر من 8 أشهر على 7 تشرين الأول، أصبح حزب الله التهديد الرئيسي لإسرائيل، "ليس فقط لأنه أفرغ شمالي الجليل من سكانه وزرع الدمار والحرائق في هذه المنطقة، بل لأنّه يحتجز أيضاً نحو 50 ألف إسرائيلي كرهائن لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم حتى يسمح لهم أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بذلك". (الميادين نت)

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