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لبنان

الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: لا نشارك في أي اشتباكات عسكرية

Lebanon 24
19-06-2024 | 16:32
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ردّ الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقال إن "قبرص تظل غير متورطة في أي صراعات عسكرية وتضع نفسها كجزء من الحل وليس المشكلة".
 
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وأكد خريستودوليدس، في حديثه للصحفيين خلال حفل تخرج جامعة قبرص، على دور قبرص كميسر إنساني يعترف به عالميًا خصوصا في العالم العربي".

وتابع: "ممرنا الإنساني هو شهادة على التزامنا بالسلام والاستقرار"، مشددا على أن "قبرص ليست جزءا من المشكلة، بل هي جزء من الحل".

وفيما يتعلق بقنوات الاتصال المحتملة مع "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية، لفت خريستودوليدس إلى أن قبرص لديها قنوات دبلوماسية مفتوحة مع كل من حكومة لبنان وحكومة إيران.

واعتبر الرئيس القبرصي تصريحات نصرالله "غير لطيفة، لكنها لا تعكس الواقع"، وأكد أن قبرص لا تشارك في أي اشتباكات عسكرية.

وأكد خريستودوليدس أن الحكومة ستعالج القضية عبر القنوات الدبلوماسية، واضاف: "تصرفات قبرص شفافة وتظهر التزامنا بأن نكون جزءا من الحل".

لبنان

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