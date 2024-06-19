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لبنان
كيف وصف الإعلام الإسرائيلي خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
19-06-2024
|
16:34
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تناولت وسائل إعلام إسرائيلية، الخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم، في احتفال تأبيني للشهيد القائد سامي طالب عبد الله.
وفي تعليق أول على الخطاب، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "هذا من أقوى خطابات نصرالله على الإطلاق، الذي يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى، أنه لن يكون هناك مفرّ من حرب شاملة".
وأشارت التقارير إلى أنّ "نصرالله مصمّم على الاستمرار في المعركة الحالية من أجل غزة حتى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وهو غير متأثر بتهديدات إسرائيل والوسطاء".
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واعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنّ "الوعود الفارغة بأن إسرائيل ستتمكّن من تدمير حماس، وإعادة لبنان إلى العصر الحجري، انكشفت الآن".
كذلك، نقلت الصحيفة عن السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، تسفي برئيل، أنّ "الجيش الإسرائيلي غير مستعد لأي سيناريو في غزة أو لبنان".
(الميادين نت)
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