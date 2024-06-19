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لبنان

حذر

Lebanon 24
19-06-2024 | 17:15
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أبدى رئيس حزب فاعل حذره من التقارب الحاصل بين منافسه السياسي والإنتخابي وشخصية نيابية من طائفة أخرى، تتزعم كتلة نيابية وازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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