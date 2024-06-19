26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حذر
Lebanon 24
19-06-2024
|
17:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى رئيس حزب فاعل حذره من التقارب الحاصل بين منافسه السياسي والإنتخابي وشخصية نيابية من طائفة أخرى، تتزعم كتلة نيابية وازنة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
Lebanon 24
ميقاتي: لو طبقْنا قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان لما تكررت في حياتِنا الوطنية الأزماتُ ذاتُها
20/06/2024 03:16:53
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم
Lebanon 24
رئيس الحكومة: على الاتحاد الاوروبي أن يغيّر سياسته في ما يتعلق بمساعدة النازحين السوريين في لبنان وان تكون المساعدة موجّهة لتحقيق عودتهم الى بلادهم
20/06/2024 03:16:53
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
Lebanon 24
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
20/06/2024 03:16:53
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
Lebanon 24
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
20/06/2024 03:16:53
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
سياسة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حصل معها غير متوّقع.. مُقدّمة برامج لبنانيّة أوقفت التصوير ماذا فعل زوجها؟ (فيديو)
07:12 | 2024-06-19
19/06/2024 07:12:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
Lebanon 24
بعد انتشار خبر ارتباط شيرين بأحمد إبراهيم... اليكم حقيقة زواجها
04:01 | 2024-06-19
19/06/2024 04:01:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ استهدف "فيلا" لوزير سابق في البرغلية... شاهدوا بالفيديو لحظة قصفها
05:39 | 2024-06-19
19/06/2024 05:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
Lebanon 24
نادين نجيم غاضبة جدّاً... لمن قالت "ان شاء الله بتموت على البطيء؟"
10:43 | 2024-06-19
19/06/2024 10:43:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
19/06/2024 03:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:07 | 2024-06-19
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
16:58 | 2024-06-19
مقدمات النشرات المسائية
16:34 | 2024-06-19
كيف وصف الإعلام الإسرائيلي خطاب نصرالله؟
16:32 | 2024-06-19
الرئيس القبرصي يردّ على نصرالله: لا نشارك في أي اشتباكات عسكرية
16:15 | 2024-06-19
تقريرٍ بريطاني يكشف ما قد يشهده لبنان.. تفاصيل مهمة جداً!
16:05 | 2024-06-19
معلومات "قاسية" عن إسرائيليين عاشوا قرب لبنان.. صحيفة تعلنها!
فيديو
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
أرعبته في الكواليس.. نادين الراسي تنفذ مقلبا بزميلها باسم ياخور شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:46 | 2024-06-19
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
Lebanon 24
بتقنية "الهولوغرام".. أم كلثوم تعود مُجددا للغناء! (فيديو)
01:53 | 2024-06-19
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
Lebanon 24
الحرارة وصلت إلى 44 درجة.. سيّاح قتلهم الحر الشديد في اليونان! (فيديو)
02:46 | 2024-06-18
20/06/2024 03:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24