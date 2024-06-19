الوضع في الجبهة الشمالية سيتغير.. هذا ما أكده وزير الدفاع الاسرائيلي

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أن الوضع في الجبهة الشمالية مع لبنان، سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية.وقال غالانت في منشور على حسابه في "إكس" إنه جرى تقييم الوضع في الجبهة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة الشمالية وقائد القوات الجوية.وأضاف: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تستعد وتستمر في الاستعداد لمواجهة أي تهديد يأتي في طريقنا. سواء في الدفاع أو الهجوم".وتابع قائلا إن "الوضع في الشمال سيتغير بتسوية أو بعملية عسكرية واسعة النطاق".وأكد على أنه "علينا واجب إعادة المواطنين سالمين إلى منازلهم".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية للهجوم على لبنان، مع إعطاء تعليمات باستمرار الاستعداد للحرب.وأوضح الجيش في بيان، أنه تم أيضا اتخاذ القرارات لمواصلة تسريع جاهزية القوات في الميدان. (سكاي نيوز)