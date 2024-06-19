"لا يعرف عن قدراتنا إلا القليل".. الجيش الإسرائيلي يُهدد "الحزب"!

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أعلن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي أن جيشه يمتلك قدرات قوية وأن حزب الله سيواجه تلك القدرات في الوقت المناسب.وقال: "هذا الدفاع يوفّر الكثير من الأمان للمواطنين وللجيش ولكننا لا نكتفي بذلك، لدينا قوات أخرى كثيرة في الجيش والتي تعمل على مهاجمة حزب الله".وتابع: "أمس نشر حزب الله مقطع فيديو يُظهر قدرات نعرفها جيدًا ونعدّ حلولًا للتعامل مع هذه القدرات ومع قدرات أخرى ستواجهونها عند الحاجة وفي الوقت المناسب".واضاف: "وبالطبع نحن نمتلك قدرات لا تقارن، أعتقد أن العدو يعرف فقط القليل من هذه القدرات وسيلتقي بها في الوقت المناسب. الامتحان بالنسبة لنا هو أن نحمي اليوم، ننتصر غدًا، وبعد غد نعيد السكان إلى حياة أكثر "وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقابلة مع قناة "العربية" أمس الأربعاء إن " كل شيء مطروح للتعامل مع حزب الله"، مشدداً على أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات.ورأى هاغاري أن "حزب الله يستغل الشعب اللبناني.. ويمنع الحقيقة عنه"، مضيفاً أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله "يأخذ لبنان لطريق محفوف بالمخاطر".وقال إن "حزب الله يختبئ بين اللبنانيين"، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي يستهدف حزب الله "تحديداً" ويعرف مواقع عناصره.وتابع: "أولويتنا استهداف قيادات وعناصر حزب الله.. وقد قتلنا 430 من عناصر حزب الله حتى الآن" منذ اندلاع الاشتباكات في تشرين الأول الماضي.وأكد هاغاري أن "إيران تحرك حزب الله وتريد التصعيد بالمنطقة.. ونصر الله يأخذ المنطقة نحو التصعيد "، مضيفاً: "نحن لا نريد أن نحارب الشعب اللبناني، بل نقاتل حزب الله".وشدد على أن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الإجراءات وهو في كامل الجاهزية لقتال حزب الله"، مضيفاً: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات لمواجهة حزب الله".وختم مؤكداً: "جيشنا قوي وسيضمن أمن الحدود مع لبنان.. وكل شيء مطروح للتعامل مع حزب الله".(العربية)