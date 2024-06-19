بعد تهديد نصرالله.. جنبلاط: قبرص كانت ملجأً للبنانيين

في ايام الحرب الباردة توصل الفرقاء من الجانبين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction اي استحالة الفوز لاي فريق فقط نهاية البشرية .ملاحظة قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود ايام المحن #war pic.twitter.com/4bw1VF0yU8
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 20, 2024
في ايام الحرب الباردة توصل الفرقاء من الجانبين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction اي استحالة الفوز لاي فريق فقط نهاية البشرية .ملاحظة قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود ايام المحن #war pic.twitter.com/4bw1VF0yU8