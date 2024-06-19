بعد تهديد نصرالله.. جنبلاط: قبرص كانت ملجأً للبنانيين

في ايام الحرب الباردة توصل الفرقاء من الجانبين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction اي استحالة الفوز لاي فريق فقط نهاية البشرية .ملاحظة قبرص كانت ملجأ للبنانيين على مدى عقود ايام المحن #war pic.twitter.com/4bw1VF0yU8 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 20, 2024 Advertisement

ردّ النائب السابق وليد جنبلاط، على التهديد الذي وجّهه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى قبرص بالأمس، وكتب صباح اليوم، عبر منصة "إكس" قائلاً: "في أيام الحرب الباردة، توصّل الفرقاء من الجانبَين على مفهوم التدمير الذاتي المشترك Mutual Assured Destruction أي استحالة الفوز لأيّ فريق فقط نهاية البشرية".وأضاف: "ملاحظة... قبرص كانت ملجأً للبنانيين على مدى عقود أيام المحن".