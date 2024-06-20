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لبنان

مداهمات وتوقيفات في طرابلس.. اليكم الحصيلة

Lebanon 24
20-06-2024 | 00:44
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داهمت قوة كبيرة من الجيش توأزها قوة من المخابرات فجر اليوم عدداً من منازل مطلوبين في مدينة طرابلس، جرى خلالها توقيف ٣ مطلوبين اثنين في منطقة الشلفة - ابي سمراء وهما "ح.ح" و "ع.ر.ر" وآخر في منطقة حارة البرانية ويدعى "م.ط"، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وجرى اقتياد جميع الموقوفين وتسلميهم الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
 
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